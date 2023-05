I monti sui quali sorge Lourdes - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I monti sui quali sorge Lourdes. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PIRENEI

Significato/Curiosita : I monti sui quali sorge lourdes

Antichi e visitati santuari delle marche, e viene definito "la piccola lourdes dei monti sibillini". è situato tra monte priora e monte castel manardo,. capre... Cercando altri significati, vedi pirenei (disambigua). coordinate: 42°40'n 1°00'e / 42.666667°n 1°e42.666667; 1 i pirenei (in spagnolo pirineos, francese... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 3 maggio 2023

