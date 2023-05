Monte vicino a Lecco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Monte vicino a Lecco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RESEGONE

Significato/Curiosita : Monte vicino a lecco

San pietro al monte è un complesso architettonico di stile romanico, situato nella valle dell'oro nel comune di civate in provincia di lecco. il luogo, che... Il resegone (resegun in lecchese, resegù in bergamasco, storicamente resegon de lecch in milanese e comasco), detto anche monte serrada, è una montagna...