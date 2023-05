Un modo di cadere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un modo di cadere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RUZZOLONI

Significato/Curiosita : Un modo di cadere

Forza di gravità. il fatto che un gatto riesca, con buona frequenza e purché lo spazio di caduta sia sufficiente, a girarsi in modo da cadere sulle zampe... Il lancio della ruzzola o ruzzolone è un antico gioco di strada originario di varie regioni italiane. sport popolare e gioco tradizionale italiano di... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 3 maggio 2023

