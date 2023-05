Mitigare dare sollievo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mitigare dare sollievo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ALLEVIARE

Significato/Curiosita : Mitigare dare sollievo

Chiesa cattolica non abbia cercato affatto di fermare questa mattanza o di mitigare le pene dei reclusi. il giorno dell'ingresso delle truppe nazionaliste... Muscoli scheletrici e diminuisce il tono muscolare. può essere usato per alleviare sintomi come spasmi muscolari, dolore e iperreflessia. il termine "miorilassante"... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 3 maggio 2023

Altre risposte alla domanda : Mitigare dare sollievo : mitigare; dare; sollievo; mitigare , moderare; mitigare ; dare per certissimo; Guidare un gruppo di uomini; dare un occhiata alle righe; Si usano per bendare ; Evita di andare fuori giri; Dare sollievo , lenire; Dànno sollievo alle fatiche; sollievo al dolore; Riposante, che dà sollievo ; Riposo, sollievo ;

