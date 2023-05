Misura che si prende per correre ai ripari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Misura che si prende per correre ai ripari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : PROVVEDIMENTO

Significato/Curiosita : Misura che si prende per correre ai ripari

Atto amministrativo generale bando (provvedimento ) decreto ordinanza provvedimento amministrativo provvedimento giurisdizionale procedimento pubblica... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 3 maggio 2023

Altre risposte alla domanda : Misura che si prende per correre ai ripari : misura; prende; correre; ripari; La misura inferiore alla medium; La regolazione di uno strumento di misura ; Una misura per contrastare la violenza negli stadi; Superficie misura ta; misura per guanti da pugile; Comprende il versoio; La famiglia che comprende va l Homo sapiens; Comprende va l Agip; Comprende quasi tutti gli Stati; L Universo che comprende nebulose e galassie; Percorrere chilometri su chilometri; Il video che permette di non ricorrere alla tastiera; Si usa per correre in palestra; Fanno accorrere i vicini; Supporto che permette alle tende di scorrere ; La ripari a sfocia a Torino; Dà nome alla valle della Dora ripari a; Dà nome alla valle percorsa dalla Dora ripari a; ripari fluviali; I ripari delle sentinelle;

