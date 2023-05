La lunga vita di Marianna _ romanzo della Maraini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La lunga vita di Marianna _ romanzo della Maraini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : UCRIA

Significato/Curiosita : La lunga vita di marianna romanzo della maraini

la lunga vita di marianna ucrìa è un romanzo storico di dacia maraini pubblicato nel 1990; nello stesso anno, l'opera vinse il premio campiello. la storia... Marianna ucrìa è un film del 1997, diretto da roberto faenza, tratto dal romanzo la lunga vita di marianna ucrìa (1990) di dacia maraini. nel 1743, a... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 3 maggio 2023

