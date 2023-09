La lingua dei trovatori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La lingua dei trovatori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : OC

la lingua d'oc, parlata, in differenti varietà regionali, in quasi tutta la francia a sud della loira. i trovatori non utilizzavano il latino, lingua... Il gas oc (da oleoresin capsicum), conosciuto anche come oleoresium capsicum, è una particolare sostanza naturale che sfrutta le proprietà vasodilatatorie...