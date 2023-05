Ex lancieri tedeschi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ex lancieri tedeschi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ULANI

Significato/Curiosita : Ex lancieri tedeschi

Nel derby amsterdamiano con il dws, fu rinus michels, ex centravanti trentottenne dei lancieri nonché della nazionale dei paesi bassi. fu così che per... Gli ulani (polacco ułani) sono una specialità della cavalleria leggera ideata in polonia, diffusa poi tra il xviii e xix secolo in vari eserciti europei... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 maggio 2023

Altre risposte alla domanda : Ex lancieri tedeschi : lancieri; tedeschi; Antichi lancieri ; Solleva bilancieri a livello agonistico; Il gelato dei tedeschi ; Il con dei tedeschi ; Il si dei tedeschi ; I Sovietici vi sconfissero i tedeschi ; Il de dei tedeschi ;

Cerca altre Definizioni