Si lanciavano in faccia nelle comiche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si lanciavano in faccia nelle comiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TORTE

Nel fumetto esso non è mai rappresentato. in realtà, prima di gettarsi all'attacco, gli ellenici lanciavano un grido che doveva suonare più o meno come... Il boss delle torte (titolo originale cake boss) è un reality show a puntate di genere documentario e culinario. è centrato sull'attività della famiglia... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 3 maggio 2023

Altre risposte alla domanda : Si lanciavano in faccia nelle comiche : lanciavano; faccia; nelle; comiche; L arma con cui si lanciavano le frecce; Uno Stato degli USA affaccia lo sul Pacifico; Impudenti, sfaccia ti; Elaboratore elettronico impiegato come interfaccia fra due reti distinte; Sfaccia tamente curiosa; La faccia del cane; Scorre nelle Marche e sbocca nell Adriatico; Un mobiletto nelle camere di certi alberghi; Sono pari nelle fiabe; Sono citate nelle bibliografie; Si suonano nelle chiese; Buffonate, comiche ; Le comiche di Ridolini; Si adoperavano come proiettili nelle vecchie comiche ; Ridicole, comiche ; Sono famosissime le sue comiche ;

