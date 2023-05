Lancia l attrezzo anche a 70 m - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lancia l attrezzo anche a 70 m. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DISCOBOLO

Significato/Curiosita : Lancia l attrezzo anche a 70 m

Lontano possibile un attrezzo di forma affusolata fatto di metallo e fibra di vetro detto per l'appunto giavellotto. le regole sono simili a quelle delle altre... Il discobolo capitolino il discobolo di castelporziano il discobolo di vienna il discobolo townley discobolo townley, veduta posteriore discobolo townley... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 3 maggio 2023

