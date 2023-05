Lo è l invitato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è l invitato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : OSPITE

Significato/Curiosita : Lo e l invitato

Professore invitato si ottiene, solitamente, grazie a particolari competenze o abilità in un determinato campo (per cui, ad esempio, si viene invitati per effettuare... Vedi imprese ricettive. disambiguazione – "ospite" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi ospite (disambigua). con ospitalità si intende l'accoglienza...