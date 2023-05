Instabili come i pendoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Instabili come i pendoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : OSCILLANTI

Significato/Curiosita : Instabili come i pendoli

Fondata nel 183 a.c., come colonia di diritto romano, dai triumviri marco emilio lepido, tito ebuzio parro e lucio quinzio crispino i quali condussero da... I minareti oscillanti (monar jonban o menar-e-jomban) sono un monumento di isfahan, in iran. la costruzione iniziò nel xiv secolo per coprire la tomba... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 3 maggio 2023

