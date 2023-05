Innaffiare la campagna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Innaffiare la campagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : IRRIGARE

Significato/Curiosita : Innaffiare la campagna

Ancora il pozzo di acqua sorgiva che serviva al santo fraticello per innaffiare l'orto, situato a nord del convento. garibaldi fece del convento il suo... Collega il tago ad altri corsi d'acqua, come il segura, realizzato per irrigare l'arida regione di castiglia-la mancia; quest'opera ha permesso la nascita... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 3 maggio 2023

Altre risposte alla domanda : Innaffiare la campagna : innaffiare; campagna; Viene dalla campagna per Leopardi; Centro di campagna ; Edificio di campagna ; Colazione all aperto in campagna ; In mezzo alla campagna ;

