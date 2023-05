Include l Australia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Include l Australia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : OCEANIA

Significato/Curiosita : Include l australia

Vedi australia (disambigua). coordinate: 28°s 137°e / 28°s 137°e-28; 137 l'australia (pronuncia italiana /au'stralja/; in inglese: australia, pronuncia... Divisione dell'oceania in quattro regioni principali: oceania orientale o polinesia, oceania boreale o micronesia, oceania occidentale o malesia e oceania meridionale... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 3 maggio 2023

