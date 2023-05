Immagine venerata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Immagine venerata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ICONA

Significato/Curiosita : Immagine venerata

Diario, gesù avrebbe promesso la grazia a coloro che avrebbero venerato questa immagine. l'arcivescovo di vilnius, monsignor gintaras linas grušas, ha... icona – piccola immagine il cui scopo è attivare un programma, un file etc. icona – file icona (con estensione .ico) nel sistema operativo windows icona... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 3 maggio 2023

