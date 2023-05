Gode nel fare soffrire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gode nel fare soffrire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SADICO

Significato/Curiosita : Gode nel fare soffrire

Versato piangere su qualcosa di ormai irrimediabile. piangersi addosso soffrire di vittimismo piano b "avere un piano b" o "passare al piano b", con gergo... Il disturbo sadico di personalità, meglio noto come sadismo, è un disturbo della personalità definito da un modello pervasivo egosintonico di comportamento... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 3 maggio 2023

