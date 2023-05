Folla di gente disordinata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Folla di gente disordinata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TURBA

Significato/Curiosita : Folla di gente disordinata

Sarebbe conseguenza di attività di occultismo di varia natura e farebbe leva su ferite emotive e una vita spirituale considerata disordinata (non frequentazione... turba – nave del servizio navale della guardia di finanza euclide turba – militare italiano turba philosophorum – titolo di una coppia di testi alchemici... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 3 maggio 2023

