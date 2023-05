Fiacchi spossati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fiacchi spossati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : BOLSI

Significato/Curiosita : Fiacchi spossati

Di cavalleria e solo alle 21,30 abbandonò villafranca. gli austriaci, spossati, con gravi perdite, non inseguirono il nemico. l'arciduca alberto, nel... Arbitro: bolsi (cesena)... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 3 maggio 2023

Altre risposte alla domanda : Fiacchi spossati : fiacchi; spossati; Infiacchi rono Annibale a Capua; Infiacchi sce i poltroni; Mancano agli spossati ; Un verbo per cantanti... spossati ; spossati , stremati; spossati e molli perché senza energia; spossati , sfibrati;

Cerca altre Definizioni