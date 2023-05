Fanno i viaggi più monotoni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fanno i viaggi più monotoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PENDOLARI

Significato/Curiosita : Fanno i viaggi piu monotoni

Ferrovia milano-venezia. il treno regionale 10452 di trenord, carico di pendolari, proveniente da cremona e diretto a milano porta garibaldi, deragliò poco... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 3 maggio 2023

Altre risposte alla domanda : Fanno i viaggi più monotoni : fanno; viaggi; monotoni; L affanno dopo una lunga corsa; Se ne fanno maglioni; Società che fanno parte dello stesso gruppo; Nove non fanno un chilo; fanno penosa la posa; Organizzatore di viaggi per chi vuole divertirsi; I percorsi dei viaggi organizzati; viaggi a sui tralicci; Colò a picco nel suo viaggi o inaugurale; Chi lo pratica, viaggi a; Canti monotoni ; Impedisce la monotoni a; Fa viaggi monotoni ; Per niente monotoni ; Rompe la monotoni a del deserto;

