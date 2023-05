La famiglia che comprendeva l Homo sapiens - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La famiglia che comprendeva l Homo sapiens. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : OMINIDI

Significato/Curiosita : La famiglia che comprendeva l homo sapiens

homo neanderthalensis (king, 1864), comunemente detto uomo di neandertal, è un ominide strettamente affine all'homo sapiens che visse nel periodo paleolitico... Citazioni sugli ominidi wikizionario contiene il lemma di dizionario «ominide» wikimedia commons contiene immagini o altri file sugli ominidi wikispecies... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 3 maggio 2023

Altre risposte alla domanda : La famiglia che comprendeva l Homo sapiens : famiglia; comprendeva; homo; sapiens; Giove e famiglia ; Strumento a fiato della famiglia dell oboe; Edoardo in famiglia ; Giorgio in famiglia ; Uno della famiglia ; comprendeva l Agip; comprendeva anche il comune di Tenda; Il regno che comprendeva Berlino; Il Regno che comprendeva il Piemonte; comprendeva gran parte della Turchia; Nobilis homo ; Prima di homo indica l immagine di Cristo coronata di spine; Famiglia zoologica che comprende l homo sapiens; L homo scoperto nel 1891 lat; L homo preceduto da quello habilis; Primate come il sapiens ; Famiglia zoologica che comprende l Homo sapiens ; L homo sapiens fa parte di questi mammiferi; C è l habilis e il sapiens ;

Cerca altre Definizioni