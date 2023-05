Si esprime con le mani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si esprime con le mani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : MUTO

Significato/Curiosita : Si esprime con le mani

Edward mani di forbice (edward scissorhands) è un film di tim burton del 1990, con johnny depp. il film segna l'inizio di una sempre più stretta collaborazione... Il cinema muto è il periodo cinematografico antecedente l'avvento del sonoro, vale a dire dal 1895 fino al 1927, anno in cui venne distribuito il primo... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 3 maggio 2023

