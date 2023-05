Era come DDR - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Era come DDR. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : RDT

Significato/Curiosita : Era come ddr

(in tedesco: deutsche demokratische republik, abbreviato in ddr), comunemente indicata come germania est o germania orientale (ostdeutschland), fu uno... Altri significati, vedi ddr (disambigua). la repubblica democratica tedesca (rdt) (in tedesco: deutsche demokratische republik, abbreviato in ddr), comunemente... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 3 maggio 2023

