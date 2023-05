Dolci di pasta di mandorle - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dolci di pasta di mandorle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : BRUTTI E BUONI

Significato/Curiosita : Dolci di pasta di mandorle

In italia la pasta reale o pasta di mandorle (pàsta riàli in siciliano, pasta de ammìänduli in calabrese, pasta te mennule o pasta ti mennuli in pugliese... I brutti e buoni, anche conosciuti come brutti ma buoni, sono un dolce diffuso in più parti d'italia. trattasi di biscotti secchi e informi ottenuti da... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 3 maggio 2023

