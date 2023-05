Disciplina sportiva definita in inglese come free climbing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Disciplina sportiva definita in inglese come free climbing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 17 lettere : ARRAMPICATA LIBERA

Significato/Curiosita : Disciplina sportiva definita in inglese come free climbing

Rischio della propria vita. questa disciplina viene spesso chiamata impropriamente "free climbing". lo stesso argomento in dettaglio: arrampicata artificiale... Metodi di salita. indoor - arrampicata in palestre attrezzate con pannelli artificiali chiamate rocciodromi. per arrampicata libera (o free climbing) si intende... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 3 maggio 2023

