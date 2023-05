Si dice di un ambiente isolato e chiuso a influenze e contatti esterni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice di un ambiente isolato e chiuso a influenze e contatti esterni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 19 lettere : COMPARTIMENTO STAGNO

Significato/Curiosita : Si dice di un ambiente isolato e chiuso a influenze e contatti esterni

Primo a parlare dei contatti della banda con la camorra di lorenzo nuvoletta e michele zaza e con gli ambienti dell'estremismo nero, ed il primo a svelare... Lavori scoppiò anche un grave incendio tra il primo e il quinto compartimento stagno; il calore indebolì il metallo, ma le parti interessate non vennero... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 3 maggio 2023

Altre risposte alla domanda : Si dice di un ambiente isolato e chiuso a influenze e contatti esterni : dice; ambiente; isolato; chiuso; influenze; contatti; esterni; Si dice per concludere; Lo dice chi è stupito; Un codice del telefonino; Lo dice chi trova; Lo sposo di Euridice ; Tossico per l ambiente ; L ambiente in cui si gira; Il prefisso per chi rispetta l ambiente ; L unico metallo liquido a temperatura ambiente ; Il ripristino della salubrità di un ambiente ; Appisolato o calmato; S impiega nella costruzione di spine e isolato ri; Asceta che vive la religiosità isolato dal mondo; Appisolato ; L insieme degli abitanti che vivono nell isolato ; Un importante Stato chiuso nelle vicinanze; Vi era rinchiuso il Minotauro; La caratteristica di chi è chiuso e insicuro; Azienda agricola dell Alto Adige: __ chiuso ; Come il fiore appena schiuso ; influenze reciproche; Uno specialista di... contatti ; Impediscono i contatti elettrici; Libere da contatti ; Evita i... contatti ; Il registro alfabetico dei contatti telefonici; Rendono una stanza impermeabile a rumori esterni ; La risposta dei vegetali a stimoli esterni ; Rivestimenti esterni ; Quelli esterni non sono dipendenti diretti; Arredi esterni per piante ornamentali;

Cerca altre Definizioni