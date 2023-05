Detto dell era corrente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Detto dell era corrente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : VOLGARE

Significato/Curiosita : Detto dell era corrente

Conduttività elettrica corrente alternata corrente continua differenza di potenziale elettrico guerra delle correnti densità di corrente elettrica equazione... "lingua volgare" o più semplicemente "volgare" ci si riferisce alle prime forme espressive e letterarie della lingua italiana. la lingua volgare italiana... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 maggio 2023

Altre risposte alla domanda : Detto dell era corrente : detto; corrente; Il pesce di mare detto cheppia; detto : _ propheta in patria; È detto anche positrone; Giorni detto in breve; detto sentenzioso; Una società coreana concorrente di Samsung; corrente Alternata; Luogo comune o tema ricorrente in un autore; Motivo ricorrente nelle opere letterarie; Ricorrente ogni 8 stagioni;

Cerca altre Definizioni