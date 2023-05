La Dacia de La lunga vita di Marianna Ucrìa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Dacia de La lunga vita di Marianna Ucrìa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MARAINI

Significato/Curiosita

la lunga vita di marianna ucrìa è un romanzo storico di dacia maraini pubblicato nel 1990; nello stesso anno, l'opera vinse il premio campiello. la storia... Sono raccontati dalla stessa maraini nel suo romanzo bagheria: dopo la separazione dei genitori, all'età di 18 anni maraini raggiunse il padre, che nel... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 3 maggio 2023

