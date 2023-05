Cuscino salvavita dell auto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cuscino salvavita dell auto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : AIRBAG

Significato/Curiosita : Cuscino salvavita dell auto

L'airbag (in italiano cuscino salvavita) è un dispositivo di sicurezza passivo installato all'interno del volante, della plancia, dei sedili o del padiglione... L'airbag (in italiano cuscino salvavita) è un dispositivo di sicurezza passivo installato all'interno del volante, della plancia, dei sedili o del padiglione... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 3 maggio 2023

Altre risposte alla domanda : Cuscino salvavita dell auto : cuscino; salvavita; auto; Un altro modo per indicare un cuscino ; Un cuscino su cui poggiare la testa; Copertura più esterna di un cuscino ; Rende il cuscino più o meno alto; cuscino ; Un dispositivo salvavita nell automobile; Farmaci salvavita ; Johann Sebastian musicista tedesco auto re di celebri fughe; Un pedale dell auto ; Joseph auto re del romanzo Il negro del Narciso; Incassa per conto degli auto ri (sigla); Additivo per auto ;

Cerca altre Definizioni