Vi crescono alberi con foglie ovate e seghettate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi crescono alberi con foglie ovate e seghettate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : OLMETO

Significato/Curiosita : Vi crescono alberi con foglie ovate e seghettate

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi olmeto (disambigua). olmeto (in corso ulmetu) è un comune francese di 1.254 abitanti situato... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 3 maggio 2023

Altre risposte alla domanda : Vi crescono alberi con foglie ovate e seghettate : crescono; alberi; foglie; ovate; seghettate; crescono a vista d occhio; Non crescono sulla lingua; crescono sulle dita; crescono spontanee; crescono a paia; Strada fiancheggiata da alberi ; Antiche navi da guerra a tre alberi ; Grossi alberi da viali; L operazione di estrazione e raccolta della trementina dagli alberi ; Gli alberi della quiete; Il baco ne mangia le foglie ; Mangia le foglie di gelso; I foglie tti giapponesi piegati ad arte; Albero con foglie aghiformi; Piante dalle foglie commestibili; Idee, trovate ; Gli ultimi nati delle covate ; Purtroppo l estrema povertà le ha visibilmente provate ; Non più ritrovate ; Trovate assai brillanti; Hanno foglie ovali e seghettate ; Ha foglie seghettate ; Ha foghe ovate e seghettate ;

