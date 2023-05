Coordina la ricerca scientifica (sigla) - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Coordina la ricerca scientifica (sigla). Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : CNR

Significato/Curiosita : Coordina la ricerca scientifica (sigla)

Di fisica nucleare, in sigla infn, è l'istituto di ricerca italiano che promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare... Disambiguazione – "cnr" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi cnr (disambigua). coordinate: 41°54'03.48n 12°30'45.22e / 41.900967°n... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 3 maggio 2023

