Un condotto per l iniettore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un condotto per l iniettore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : UGELLO

Significato/Curiosita : Un condotto per l iniettore

iniettore-pompa con motori diesel common-rail, per far fronte alla normativa antinquinamento euro 5, non più rispettabile con la tecnologia iniettore-pompa... O ugello de laval. un ugello che ebda il flusso alla pressione esterna si dice adattato, nel caso contrario si dice non adattato. un ugello che ebda... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 3 maggio 2023

