Con le telecomunicazioni in un vecchio ministero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Con le telecomunicazioni in un vecchio ministero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : POSTE

Significato/Curiosita : Con le telecomunicazioni in un vecchio ministero

Delle telecomunicazioni, per effetto dello scioglimento del vecchio ministero delle poste e dei telegrafi (che era stato rinominato anch'esso "ministero delle... poste italiane s.p.a., indicata anche con la sigla pt, è un'impresa pubblica italiana attiva nei servizi postali, bancari, finanziari, logistici e di... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 3 maggio 2023

