Comprende il versoio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Comprende il versoio.

Soluzione 6 lettere : ARATRO

Significato/Curiosita : Comprende il versoio

Incisione. successivamente furono sviluppati gli aratri a versoio, in grado di capovolgere il terreno in un passaggio per seppellire le erbacce e i resti... Immagini o altri file sull'aratro (it, de, fr) aratro, su hls-dhs-dss.ch, dizionario storico della svizzera. (en) aratro / aratro (altra versione), su...