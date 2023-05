Comprende quasi tutti gli Stati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Comprende quasi tutti gli Stati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ONU

Significato/Curiosita : Comprende quasi tutti gli stati

Spaziale europea comprende quasi tutti gli stati membri dell'unione europea, ma è indipendente da quest'ultima e comprende anche stati che non fanno parte... Disambiguazione – "onu" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi onu (disambigua). l'organizzazione delle nazioni unite, in sigla onu, abbreviata... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 3 maggio 2023

