Si comprano a cartocci d inverno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si comprano a cartocci d inverno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : CALDARROSTE

Le caldarroste sono le castagne arrostite sul fuoco. le caldarroste, e la loro vendita ambulante, sono diffuse in tutto l'areale mediterraneo della pianta... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 3 maggio 2023

