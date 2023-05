È compagno di Calandrino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È compagno di Calandrino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Buffalmacco è un personaggio della letteratura italiana del XIV secolo, noto soprattutto per essere il compagno di Calandrino nelle novelle del Decameron di Giovanni Boccaccio. In queste storie, Buffalmacco e Calandrino sono due giovani burloni che amano giocare scherzi ad altri personaggi. Buffalmacco è spesso descritto come un personaggio astuto e scaltro, capace di ideare inganni e imbrogli per divertire se stesso e gli altri. Nelle novelle del Decameron, spesso lavora in coppia con Calandrino per ideare scherzi ai danni di altri personaggi, ma talvolta agisce anche da solo.

