La città della Spagna nota per le lame - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città della Spagna nota per le lame. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TOLEDO

Significato/Curiosita : La citta della spagna nota per le lame

la vita culturale e sociale. è nota per le sue torri, i suoi lunghi portici e un ben conservato centro storico, fra i più estesi d'italia. la città,... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi toledo (disambigua). toledo è una città spagnola di 84 873 abitanti situata nel centro-sud... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 3 maggio 2023

