Catena che distribuisce cibi nostrani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Catena che distribuisce cibi nostrani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : EATALY

Significato/Curiosita : Catena che distribuisce cibi nostrani

Collaboratori "premi nobel" e grazie ad un’esperienza che spesso risale al medioevo. nel caso di cibi di origine animale, la fase cruenta della loro cattura... eataly è una catena di punti vendita di medie e grandi dimensioni specializzati nella vendita e nella distribuzione di generi alimentari italiani. eataly... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 3 maggio 2023

Altre risposte alla domanda : Catena che distribuisce cibi nostrani : catena; distribuisce; cibi; nostrani; _ center, catena di negozi per il fai da te; catena montuosa del Peloponneso; catena francese di hotel; catena di supermercati; Un effetto a catena ; distribuisce contanti per la via; distribuisce watt; distribuisce corrente; _ + : distribuisce serie TV; distribuisce corrente elettrica; Danno sapore ai cibi ; Un locale che offre cibi pronti da portar via; Allungano la vita ai cibi ; Un negozio che offre cibi da portar via; La crostina sui cibi al forno; Trampolieri nostrani ; Catena di vendita di cibi nostrani ; Una nota catena di distribuzione di cibi nostrani ; Tutt altro che nostrani ; Una catena che distribuisce cibi nostrani ;

