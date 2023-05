Un caldo vento da sud - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un caldo vento da sud. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : AUSTRO

Significato/Curiosita : Un caldo vento da sud

Scirocco (disambigua). lo scirocco (dall'arabo sharq/oriente) è un vento caldo proveniente da sud-est. tale direzione è indicata simbolicamente nella cosiddetta... austro (in greco antico: t, nótos) o noto od ostro è un personaggio della mitologia greca, la personificazione del vento del sud, figlio del titano... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 3 maggio 2023

