Ha binari in città - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha binari in città. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : TRAM

Significato/Curiosita : Ha binari in citta

Centrale (26 binari, di cui 22 in superficie e 4 sotterranei), milano centrale e napoli centrale (24 binari) e venezia santa lucia (22 binari). dopo l'apertura... L'azienda riminese, vedi tram. disambiguazione – se stai cercando l'infrastruttura dove circolano i tram, vedi tranvia. un tram è un veicolo su rotaia che... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 3 maggio 2023

Altre risposte alla domanda : Ha binari in città : binari; città; Teme i binari del tram; Le scarpe su cui si bloccano i vagoni al termine dei binari morti; Elemento del binari o; Particolare composto chimico binari o; Le occupano i binari ; Una città d lsraele; La città della Spagna nota per le lame; Grande città corsa; Concittadino di Nerone; La grande città sul Gange sacra agli Indù;

Cerca altre Definizioni