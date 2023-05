Un bene offerto dall ambiente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un bene offerto dall ambiente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : RISORSA NATURALE

Significato/Curiosita : Un bene offerto dall ambiente

Definito bene comune uno specifico bene che è accessibile ad una specifica comunità: proprietà collettiva e uso civico. vi sono definizioni di bene comune... Uno sviluppo sostenibile. un risorsa naturale può essere classificata secondo diversi criteri. risorsa biotica: risorsa originata dalla biosfera, quindi... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 3 maggio 2023

