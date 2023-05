Un azienda di rider - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un azienda di rider. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : JUST EAT

Il rider, in italiano anche ciclofattorino, è un lavoratore che effettua consegne a domicilio, per lo più di cibo, spostandosi prevalentemente con cicli... just eat è un servizio in rete di ordinazione e consegna pasti. agisce come intermediario tra il ristoratore e i clienti. ha sede a londra, in inghilterra...