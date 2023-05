L arte di lavorare le pietre e i metalli preziosi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L arte di lavorare le pietre e i metalli preziosi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : OREFICERIA

Significato/Curiosita : L arte di lavorare le pietre e i metalli preziosi

Dominazione ellenistica e romana. le tessere di diversa natura e colore (pietre, vetro, conchiglie), sono decorate con oro e pietre preziose. le opere bizantine... Stesso argomento in dettaglio: arte barbarica § oreficeria barbarica. fu in particolare in oreficeria che vennero raggiunti i migliori risultati artistici... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 3 maggio 2023

