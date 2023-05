L ampio ingresso dei teatri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L ampio ingresso dei teatri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ATRIO

Significato/Curiosita : L ampio ingresso dei teatri

Un ampio palco reale, un loggione ed un palcoscenico (34×33 m). date le sue dimensioni, struttura e antichità è stato modello per i successivi teatri d'europa... Cubo. ogni atrio presenta lateralmente una sorta di diverticolo chiamato auricola. lo stesso argomento in dettaglio: atrio destro. l'atrio destro è collocato... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 3 maggio 2023

Altre risposte alla domanda : L ampio ingresso dei teatri : ampio; ingresso; teatri; Il gioco di cui Harry Potter è un campio ne; Un Filippo campio ne del nuoto; Campio nato dilettantistico superiore all Eccellenza; Li vincono i campio ni olimpici; Cagnotto, grande campio nessa dal trampolino; Vasto ingresso ; I tappeti da ingresso ; C è quello d ingresso ; Monumentale ingresso ; Si usa per comunicare con l ingresso ; Un... attore da teatri ni; Ingressi di teatri e università; teatri all aperto; Lo sono i teatri per le opere; teatri con sedili di pietra;

