Amministratore parsimonioso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Amministratore parsimonioso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ECONOMO

Significato/Curiosita : Amministratore parsimonioso

Sue grandi capacità come generale, amministratore e politico, come uno degli statisti più completi e parsimoniosi della storia, e uno dei migliori imperatori... Il principio teorico di organizzazione delle lingue, vedi economia (linguistica). per economia – dal greco (oikos), "casa" inteso anche come "beni... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 3 maggio 2023

Altre risposte alla domanda : Amministratore parsimonioso : amministratore; parsimonioso; amministratore Delegato; L amministratore delegato nelle multinazionali; Lo è l amministratore in molte società; Ha l amministratore delegato; L amministratore della società, CEO in inglese; parsimonioso all eccesso;

Cerca altre Definizioni