Agitarsi per avanzare - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : SGOMITARE

Leone marino), italo balbo, governatore della libia, ricevette l'ordine di avanzare verso l'egitto, protettorato inglese (25 giugno). ma il 28, mentre sorvolava... Ma meglio nota in inglese come scramble for africa, traducibile in "lo sgomitare per l'africa") fu un rapido proliferare delle rivendicazioni europee sui... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 3 maggio 2023

Altre risposte alla domanda : Agitarsi per avanzare : agitarsi; avanzare; agitarsi di sentimenti come la rabbia; agitarsi muovendo tutto il corpo; agitarsi in preda a un desiderio; Farlo alla luna significa agitarsi invano; Ribollire o agitarsi ; Le racchette per avanzare sulla neve fresca; Un modo di avanzare ; L avanzare della pratica; Continuare, avanzare ; avanzare , camminare;

