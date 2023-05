S acquistano surgelati e già sgusciati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: S acquistano surgelati e già sgusciati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PISELLI

Significato/Curiosita : S acquistano surgelati e gia sgusciati

Anche nel kapucijner, una varietà di piselli olandesi. una volta seccati i piselli diventano di color marrone. il pisello è soggetto a diversi tipi di coltura... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 3 maggio 2023

Altre risposte alla domanda : S acquistano surgelati e già sgusciati : acquistano; surgelati; sgusciati; Si acquistano nei vivai; S acquistano a paia in negozi di articoli sportivi; Le acquistano gli zuccherifici; acquistano uva dagli affiliati; acquistano mobili di altri tempi; In casa conserva i surgelati ; I piselli più piccoli, in scatola o surgelati ;

Cerca altre Definizioni