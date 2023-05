Un abbozzo in formazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un abbozzo in formazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : EMBRIONE

Significato/Curiosita : Un abbozzo in formazione

Degli abbozzi neuronali cominciano a portarsi verso l'esterno delle lamine del tubo neurale, dando così origine ad un abbozzo di sostanza bianca. in corrispondenza... Un embrione (briofite e pteridofite) cioè una piantina collegata alla pianta madre, che non compie la germinazione. negli animali il termine embrione può... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 maggio 2023

