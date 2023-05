Vitrei trasparenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vitrei trasparenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : IALINI

Significato/Curiosita : Vitrei trasparenti

Da un'altra tipologia di rivestimenti vitrei detti smalti in quanto gli smalti sono coprenti e non trasparenti. arte ceramica maiolica smalto altri progetti... Cercando altri significati, vedi cristallo di rocca (disambigua). il quarzo ialino, comunemente detto anche cristallo di rocca, è una varietà completamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 2 maggio 2023

