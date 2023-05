Verbo della muta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Verbo della muta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LATRARE

Significato/Curiosita : Verbo della muta

Verbis (lett.: "sia lontana l'ingiuria dalle parole"), o absit iniuria verbo (con il termine verbum declinato al singolare; lett.: "sia lontana l'ingiuria... Differenziata, condanna il disordine e gli schiamazzi, il calpestio dei tacchi, il latrare dei cani e il vagabondare dei gatti (specialmente di un randagio spelacchiato... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 2 maggio 2023

